В России за сутки потушено 39 лесных пожаров, борьба с огнем продолжается в 16 регионах

За прошедшие сутки в России ликвидировано 39 лесных пожаров в 19 регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 104 лесных пожаров в 16 субъектах страны.

В борьбе с огнем задействованы значительные силы и средства: 3 867 человек, 628 единиц техники и 28 воздушных судов. Кроме того, 73 воздушных судна осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

В связи со сложной обстановкой режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 47 субъектах России. В целом пожароопасный сезон объявлен в 86 регионах страны.

Анастасия Фартыгина