Минниханов призвал татарстанцев наслаждаться летними мероприятиями в парках

Фото: Мария Зверева

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики активно посещать парки этим летом. С сегодняшнего дня и на протяжении всего сезона в парках будут проходить различные мероприятия, включая мастер-классы для детей, спортивные игры, библиотечные вечера и концерты, сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

— Проведем лето в Татарстане! — заявил Минниханов, добавив, что за последние десять лет в республике было благоустроено около 400 общественных пространств. Он пригласил всех жителей насладиться летними активностями в парках республики.

Напомним, что в этом году к Международному дню защиты детей в Казани приурочено более 100 мероприятий во всех районах города. Они пройдут с 30 мая по 3 июня. Главной площадкой празднования станет парк «Елмай», где в первый день лета проведут шестичасовую мультиформатную программу «Мы там, где ты». Подробнее с афишей можно ознакомиться в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина