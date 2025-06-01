В России за сутки потушено 37 лесных пожаров, борьба с огнем продолжается в 13 регионах

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За прошедшие сутки в России ликвидировано 37 лесных пожаров в 19 регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 92 лесных пожаров в 13 субъектах страны.

В борьбе с огнем задействованы значительные силы и средства: 3 765 человек, 606 единиц техники и 29 воздушных судов. Кроме того, 60 воздушных судов осуществляют авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

В связи со сложной обстановкой режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах. Особый противопожарный режим действует в 47 субъектах России. В целом пожароопасный сезон объявлен в 86 регионах страны.



Анастасия Фартыгина