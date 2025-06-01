В Болгарии прошли массовые протесты против перехода на евро
В Софии и других городах Болгарии прошли протесты против замены национальной валюты — болгарского лева — на евро. Тысячи людей вышли на улицы, поддержанные партиями «Возрождение», «Величие», МЕЧ и ВМРО, чтобы выразить несогласие с планами вступления в еврозону. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР).
Жители опасаются, что переход на евро приведет к резкому росту цен. Правительство Болгарии в конце февраля запросило у Еврокомиссии и Европейского центрального банка доклады о готовности страны к вступлению в еврозону, которые должны быть представлены 4 июня.
По данным Евростата, инфляция в Болгарии в январе 2025 года составила 2,6%, что соответствует критериям для членства в еврозоне.
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