Губернатор Брянской области о ЧП с поездом: «Произошел подрыв моста»
В Брянской области пассажирский поезд Климово — Москва сошел с рельс после того, как был подорван автомобильный мост, под которым он проезжал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия-24», сообщает ТАСС.
— Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда Климов — Москва, в котором было 388 пассажиров, — сказал губернатор.
В результате крушения погибли семь человек, среди которых был машинист локомотива, а 33 человека получили травмы.
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