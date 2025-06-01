Губернатор Брянской области о ЧП с поездом: «Произошел подрыв моста»

Фото: скриншот видео

В Брянской области пассажирский поезд Климово — Москва сошел с рельс после того, как был подорван автомобильный мост, под которым он проезжал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия-24», сообщает ТАСС.



— Произошел подрыв моста на трассе во время движения поезда Климов — Москва, в котором было 388 пассажиров, — сказал губернатор.

В результате крушения погибли семь человек, среди которых был машинист локомотива, а 33 человека получили травмы.



Анастасия Фартыгина