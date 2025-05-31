УНИКС проиграл «Локомотиву» в третьем матче «бронзовой» серии
Казанский УНИКС уступил «Локомотиву-Кубани» в третьем матче серии за 3-е место чемпионата Единой лиги ВТБ. Финальная сирена в краснодарском «Баскет-холле» прозвучала под счет 86:77 (23:15, 19:15, 24:30, 20:17).
УНИКС смог закрыть счет в свою пользу только в третьей четверти. При этом двухочковый бросок Маркоса Найта смог вывести казанцев вперед только в последней десятиминутке. Но последние три фола ДеВон Акун-Перселла и Исмаэля Бако подарили «Локомотиву» комфортный отрыв за минуту до конца матча.
Лидерами казанцев стали Акун-Перселл (21), Рейнольдс (15 + 6 подборов), Бако (13 + 15 подборов), Найт (12 + 5 передач).
У краснодарцев лучшими стали Миллер (29 + 6 передач), Уэйли (15 + 5 подборов), Темиров (13), МакКолл (10).
Следующая игра состоится в Краснодаре 2 июня в 19.30 мск.
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