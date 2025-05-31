Экс-игрок УНИКСа Димитриевич покинет «Милан» и перейдет в сербский «Партизан»

Фото: Динар Фатыхов

27-летний разыгрывающий миланской «Олимпии» Ненад Димитриевич может продолжить карьеру в сербском клубе «Партизан», сообщает портал Buzz.Sport.

По информации издания, переговоры между руководством «Партизана» и северомакедонским баскетболистом находятся на финальной стадии. Стороны близки к подписанию двухлетнего контракта.

В текущем сезоне 2024/25 «Олимпия» не смогла пробиться в плей-офф Евролиги, заняв 11-е место в регулярном чемпионате. Сам Димитриевич в Евролиге набирал в среднем 7,6 очка и 2,9 передачи, а в итальянском чемпионате — 8,2 очка и 4,1 передачи за игру. Стоит отметить, что он не выходил на паркет с 6 апреля.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее, летом 2024 года, чемпион Единой лиги ВТБ-2024 в составе УНИКСа и MVP плей-офф Димитриевич подписал двухлетний контракт с «Миланом», но не смог закрепиться в основном составе команды под руководством Этторе Мессины.

Напомним, что за два сезона в УНИКСе Димитриевич стал ключевым игроком, помогая клубу впервые в истории выиграть золотые медали чемпионата России и Лиги, а также заслужил звание самого ценного игрока плей-офф.

Рената Валеева