Мошенники начали охоту на владельцев зарубежных счетов

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Председатель комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков Максим Семов предупредил о новой схеме мошенничества, направленной на владельцев зарубежных счетов.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Злоумышленники рассылают сообщения через мессенджеры от имени банков или налоговых органов с напоминанием о необходимости отчитаться перед ФНС до 2 июня 2025 года.

— Преступники пользуются актуальной ситуацией, когда россияне действительно обязаны отчитаться о доходах по зарубежным счетам. В рассылках содержатся ссылки на фейковые сайты, переход по которым может привести к утечке персональных данных или списанию денежных средств, — пояснил эксперт.

По словам Семова, хотя метод маскировки под официальные органы не является новым, его использование в контексте зарубежных счетов зафиксировано впервые. Такая схема характерна для периодов сдачи отчетности и деклараций.

Для защиты от мошенников эксперт рекомендует проявлять бдительность и не переходить по сомнительным ссылкам.

— Оплачивать налоги следует только через надежные источники: личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» или приложение «Налоги ФЛ», — советует Семов.

Ранее мы сообщали, что мошенники изменили методы незаконного получения доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги», заставляя граждан самостоятельно обращаться в поддельную «техническую поддержку».

Матвей Гавриков