Летний отдых в России подорожает на 15% из-за роста себестоимости услуг
В предстоящий летний сезон размещение в отелях и апартаментах России вырастет в цене до 15% по сравнению с прошлым годом. Причиной повышения тарифов стал рост себестоимости услуг, несмотря на сохраняющийся ограниченный спрос.
Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Российские отели столкнулись с существенным снижением загрузки.
Популярные курорты Краснодарского края теряют туристов из-за конкуренции с зарубежными направлениями. Особенно заметно падение спроса в Анапе (65—70%), тогда как в Сочи и Геленджике показатели снизились в пределах 20%.
На фоне удорожания отельного размещения наблюдается растущая популярность бронирования апартаментов среди туристов, ищущих более доступные варианты проживания.
Напомним, что Казань вошла в топ-3 самых популярных городов для бронирования отелей на День России
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