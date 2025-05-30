Летний отдых в России подорожает на 15% из-за роста себестоимости услуг

Фото: Динар Фатыхов

В предстоящий летний сезон размещение в отелях и апартаментах России вырастет в цене до 15% по сравнению с прошлым годом. Причиной повышения тарифов стал рост себестоимости услуг, несмотря на сохраняющийся ограниченный спрос.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Российские отели столкнулись с существенным снижением загрузки.

Популярные курорты Краснодарского края теряют туристов из-за конкуренции с зарубежными направлениями. Особенно заметно падение спроса в Анапе (65—70%), тогда как в Сочи и Геленджике показатели снизились в пределах 20%.

На фоне удорожания отельного размещения наблюдается растущая популярность бронирования апартаментов среди туристов, ищущих более доступные варианты проживания.

Напомним, что Казань вошла в топ-3 самых популярных городов для бронирования отелей на День России

Матвей Гавриков