Генпрокуратура выявила незаконное уменьшение размеров ручной клади авиакомпанией «Победа»
По данным Генеральной прокуратуры России, авиакомпания «Победа» незаконно ограничивала размеры ручной клади, уменьшив допустимую ширину до 4 см.
Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, перевозчик ввел контроль за размерами предметов, которые по закону не подлежат ограничению. В список таких предметов входят:
- устройства для переноса ребенка
- дамские сумочки
- букеты цветов
- иные подобные предметы
Генпрокуратура отмечает, что данные действия авиакомпании противоречат установленным правилам перевозки багажа и нарушают права пассажиров.
В ведомстве подчеркнули, что требования к перевозке ручной клади должны соответствовать нормативным актам гражданской авиации, а введение дополнительных ограничений неправомерно.
Напомним, что российские авиакомпании продемонстрировали значительный рост пассажиропотока в 2024 году, перевезя 111,7 млн человек, что на 5,9% больше, чем годом ранее.
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