Генпрокуратура выявила незаконное уменьшение размеров ручной клади авиакомпанией «Победа»

Фото: Екатерина Петрова

По данным Генеральной прокуратуры России, авиакомпания «Победа» незаконно ограничивала размеры ручной клади, уменьшив допустимую ширину до 4 см.

Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, перевозчик ввел контроль за размерами предметов, которые по закону не подлежат ограничению. В список таких предметов входят:

устройства для переноса ребенка

дамские сумочки

букеты цветов

иные подобные предметы

Генпрокуратура отмечает, что данные действия авиакомпании противоречат установленным правилам перевозки багажа и нарушают права пассажиров.

В ведомстве подчеркнули, что требования к перевозке ручной клади должны соответствовать нормативным актам гражданской авиации, а введение дополнительных ограничений неправомерно.

Напомним, что российские авиакомпании продемонстрировали значительный рост пассажиропотока в 2024 году, перевезя 111,7 млн человек, что на 5,9% больше, чем годом ранее.

Матвей Гавриков