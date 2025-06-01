Инфляция на ветеринарные препараты в России достигла минимума за 28 месяцев

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию RNC Pharma, в апреле 2025 года инфляция на ветеринарные препараты в России снизилась до 10,9% — это минимальное значение за последние два года. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года цены на ветеринарные лекарства выросли на 14,6%.

Максимальный рост цен был зафиксирован в марте 2024 года, когда инфляция достигла 44,9%. С тех пор показатель постепенно снижался: в ноябре того же года он составил 16,4%, а в декабре увеличился до 17,1%. В начале 2025 года темпы роста продолжили расти, но в марте началась коррекция, и в апреле цены на ветеринарные препараты показали заметное снижение.

Разница в ценах между импортными и отечественными препаратами также стала более выраженной. В апреле 2024 года рост цен на импортные товары достиг 62%, после чего начал снижаться. В то время как инфляция на российские препараты колебалась от 7,9% до 16,5% в течение года. К сентябрю показатели стали практически равными: 19,9% для импортных и 16,5% для отечественных средств.

В начале 2025 года ситуация на рынке изменилась. В первом полугодии 2024 года цены в онлайн-продажах значительно опережали традиционную розницу, но во втором полугодии эта тенденция изменилась. В марте 2024 года инфляция в интернет-продажах составила около 64%, а к сентябрю она упала до 12,2%.

В январе 2025 года онлайн-цены снова выросли до 23,3%, но в феврале снизились до 7,9%. В марте инфляция в интернет-продажах достигла рекордно низкого уровня — 2,8%, а в апреле цены в этом сегменте даже упали — на 6,5%. В то же время в традиционной рознице инфляция составила 15,8%.

Напомним, что в прошлом году доля отечественных препаратов и кормов для животных на российском рынке составила 70%. Для сравнения, в 2020 году показатель достигал лишь 41%.



Анастасия Фартыгина