В Казани 652 квартиры рискуют стать бесхозяйными и перейти городу

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 652 квартиры могут быть признаны бесхозяйными и переданы муниципалитету, если их владельцы не зарегистрируют свои права собственности в Росреестре. Об этом сообщает комитет ЖКХ исполкома Казани.

Речь идет о так называемых «ранее учтенных» объектах недвижимости — квартирах, права на которые возникли до 2000 года, но не были зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Владельцы таких квартир могут иметь на руках справки о выплате пая, договоры приватизации, купли-продажи, инвестирования, долевого участия, решения судов или завещания, полученные до 2000 года и не зарегистрированные в Росреестре.

В 2023 и 2024 годах комитет ЖКХ выявил 49,8 тыс. таких объектов. Благодаря разъяснительной работе большая часть правообладателей уже оформила свои права собственности. Однако, как подчеркивают в комитете, без регистрации права собственности проживание в квартире считается необоснованным.

Реальное время / realnoevremya.ru

Согласно действующему законодательству, муниципалитет имеет право признать такие объекты бесхозяйными и принять их в муниципальную собственность. Жильцов, проживающих в таких квартирах, могут выселить без предоставления другого жилья на основании решения суда. Судебный процесс начинается спустя год после внесения объекта в Росреестр в статусе бесхозяйного.

На данный момент процедура признания бесхозяйными запущена в отношении 32 квартир, по одной из них уже принято положительное решение.

В Татарстане начались комплексные кадастровые работы (ККР), которые помогут уточнить границы около 120 тыс. объектов недвижимости.

Рената Валеева