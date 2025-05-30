Ученые КФУ научились предсказывать зарождение трещин в металлах на наноуровне

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Ученые КФУ совершили прорыв в понимании механизмов разрушения материалов. Они разработали новые математические модели, позволяющие точно определить критический размер и энергию, необходимые для формирования наноразмерных полостей в аморфных металлических сплавах. Эти полости являются предвестниками трещин и, как следствие, разрушения материала. Об этом сообщили в ТАСС.

Исследование, проведенное сотрудниками кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики КФУ, фокусировалось на изучении начальных стадий разрушения бинарных металлических сплавов Cu64.5Zr35.5 и Ni62Nb38, способных формировать объемные металлические стекла. Эксперименты проводились в условиях внешнего отрицательного давления, имитирующего всестороннее расширение материала.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам доцента кафедры Булата Галимзянова, полученные результаты имеют важное практическое значение.

— Разработка методов, позволяющих контролировать или предотвращать образование трещин в материалах, становится возможной благодаря нашим исследованиям. Это открывает перспективы для создания «самозалечивающихся» материалов, способных восстанавливать свою структуру при повреждениях. Такие материалы обладают повышенной устойчивостью к усталости и позволяют существенно продлить срок службы изделий, — пояснил он.

Ранее ученые КФУ создали новый метод измерения и анализа термодинамических параметров микросистем, основанный на люминесцентной термометрии.

Рената Валеева