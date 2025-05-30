На «Госуслугах» появится возможность подтверждения смены пароля доверенным лицом

Фото: Михаил Захаров

Минцифры планирует реализовать на портале «Госуслуги» в третьем квартале 2025 года новую функцию: назначение доверенного лица для подтверждения смены пароля. Об этом сегодня журналистам сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев, пишет ТАСС.

— Минцифры в третьем квартале реализует возможность подтверждения смены пароля на «Госуслугах» доверенным лицом. При желании любой пользователь портала сможет наделить человека, которому доверяет, полномочиями дополнительно подтверждать смену пароля. Второй человек тоже должен иметь аккаунт на «Госуслугах», — заявил министр.

По словам Шадаева, включение данной функции будет добровольным и направлено на повышение безопасности аккаунтов пользователей. Теперь для смены пароля потребуется подтверждение не только владельца аккаунта, но и выбранного им доверенного лица.

Ранее Минцифры официально опровергло информацию о том, что для доступа к порталу «Госуслуги» станет обязательной регистрация биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС).

Рената Валеева