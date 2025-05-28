Минцифры опровергло слухи об обязательной биометрии для «Госуслуг»

Фото: Мария Зверева

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций официально опровергло информацию о том, что для доступа к порталу «Госуслуги» станет обязательной регистрация биометрических данных в Единой биометрической системе (ЕБС). Распространившиеся в Сети сообщения на эту тему названы недостоверными, заявила пресс-служба.

Как подчеркнул глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, планов по внедрению обязательной биометрии для входа в «Госуслуги» нет.

Заявление стало ответом на обеспокоенность граждан по поводу участившихся случаев мошенничества, связанных с несанкционированным доступом к учетным записям на портале. Для повышения безопасности аккаунтов Минцифры рассматривает альтернативные варианты.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В частности, планируется изменить схему восстановления пароля. Восстановление доступа к учетной записи станет приоритетным при личном обращении в МФЦ. Кроме того, при согласии пользователя появится возможность подтверждения доступа к «Госуслугам» через банковские или другие доверенные TOTP-приложения.

Владельцы учетных записей на «Госуслугах», зарегистрированные в ЕБС, смогут по собственному желанию использовать биометрическую идентификацию для смены пароля.

Рената Валеева