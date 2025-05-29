«Вашингтон» опроверг информацию об уходе Овечкина после сезона 2025/26

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что информация о предстоящем уходе российского форварда Александра Овечкина из команды по завершении сезона 2025/26 не соответствует действительности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб разослал владельцам сезонных абонементов письмо, в котором сообщалось, что звездный нападающий не продлит контракт с «Вашингтоном».

— Решение о будущем Александра Овечкина после сезона 2025/26 пока не принято. В электронном письме, отправленном сотрудником корпоративного отдела продаж, было ошибочно указано, что следующий год станет последним для Овечкина, — говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, что капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал обладателем приза Марка Мессье, который вручается игрокам, демонстрирующим выдающиеся лидерские качества как на льду, так и за его пределами. Эта награда подчеркивает не только спортивные достижения, но и вклад игрока в развитие хоккея в своем сообществе

Матвей Гавриков