США ожидают новый раунд переговоров между Россией и Украиной на предстоящей неделе

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В Белом доме заявили, что рассчитывают на проведение нового раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в ближайшую неделю. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также представители администрации США отметили, что проинформируют общественность, если президент Дональд Трамп примет решение направить своего представителя на переговоры, которые могут пройти в Турции.

Напомним, что президент США может утратить возможность самостоятельно решать вопросы о санкциях против России, если сенат примет законопроект о введении 500%-ных пошлин на товары из стран, покупающих российскую нефть.

Матвей Гавриков