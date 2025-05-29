Госдума ужесточила меры против незаконной миграции

Фото: Анастасия Фартыгина

С 2024 года в России действует пакет законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией. В частности, с конца прошлого года введен полный запрет для посреднических организаций на участие в проведении экзаменов для мигрантов. Также ужесточена ответственность за организацию незаконной миграции и пособничество в этом.

Теперь такие преступления относятся к категории особо тяжких. За их совершение предусмотрено лишение свободы сроком до 15 лет, штраф до 5 млн рублей, а также лишение права занимать определенные должности на срок до 10 лет.

Все денежные средства и имущество, полученные преступным путем, подлежат конфискации (федеральный закон от 09.11.2024 №387-ФЗ).

Как сообщается в телеграм-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина, новые законы уже начали работать. Так, в Екатеринбурге задержана группа из девяти человек, включая директора Центра по приему экзаменов при УрФУ, которые фиктивно регистрировали мигрантов и помогали им сдавать экзамены за вознаграждение.

Недавно Госдума приняла закон о введении в Москве и Московской области эксперимента по дополнительному контролю за иностранными гражданами.

Матвей Гавриков