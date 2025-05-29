МВД предупредило о фишинговом сайте, имитирующем официальный портал ведомства
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило РИА «Новости» о выявлении мошеннического ресурса, созданного для хищения персональных данных граждан.
— Пример фишингового ресурса, имитирующего официальный сайт МВД России. Подделка предназначена для получения персональных данных и использования в многокомпонентных мошеннических схемах, — говорится в сообщении ведомства.
На скриншоте, опубликованном МВД, видно, что на поддельном сайте предлагается услуга «приема обращений», где пользователь должен ввести свои личные данные.
Данный ресурс уже направлен на блокировку, однако в ведомстве отметили, что возможно появление схожих сайтов.
Правоохранители рекомендуют гражданам внимательно проверять адреса сайтов на наличие ошибок, чтобы избежать попадания на фишинговые ресурсы.
Напомним, что в России в первом квартале 2025 года жертвами мошеннических преступлений стали 3 тыс. несовершеннолетних.
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