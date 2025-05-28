В первом квартале 2025 года от мошенников пострадали 3 тыс. детей

Фото: Динар Фатыхов

В России в первом квартале 2025 года жертвами мошеннических преступлений стали 3 тыс. несовершеннолетних. Об этом рассказал старший оперуполномоченный УБК МВД России Илья Елясов, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что количество преступлений в отношении детей увеличилось на 25%.

— Порядка 3 тыс. преступлений было зафиксировано только в первом квартале этого года, и мы могли бы предотвратить многие из них, — подчеркнул Елясов на вебинаре, посвященном безопасности в интернете.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По его словам, рост мошенничества связан с цифровизацией, низким уровнем технической грамотности среди молодежи и недостаточным развитием критического мышления для противостояния манипуляциям.

В этом году жители Татарстана потеряли уже на 145 млн рублей больше из-за действий интернет-мошенников. Благодаря своему экономическому развитию республика по-прежнему занимает первое место в ПФО по количеству подобных преступлений. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина