В Казани установили стелу-логотип администрации Вахитовского и Приволжского районов

Фото: Предоставлено пресс-службой администрации Вахитовского и Приволжского районов

Сегодня на проспекте Универсиады появилась стела-логотип администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани. Инсталляция оборудована подсветкой, что делает ее видимой в ночное время.

По словам главы районной администрации Альберта Салихова, логотип символизирует тюльпаны, высаживаемые в районах, и волны Волги, омывающей Приволжский район.

Дизайн стелы разработал архитектор администрации. Ее размеры составляют 3,5 метра в высоту и 3 метра в длину. В установке приняли участие четыре специалиста, сообщила пресс-служба районной администрации.

Напомним, подобная стела-логотип уже установлена в Приволжском районе — она появилась на Оренбургском тракте в прошлом году.

Матвей Гавриков