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Михаил Беленицкий: «Приятно, что меня ассоциируют с Леброном»

15:50, 29.05.2025
Михаил Беленицкий: «Приятно, что меня ассоциируют с Леброном»
Фото: Динар Фатыхов

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий прокомментировал домашние победы над «Локомотивом-Кубанью» и отреагировал на сравнение со звездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и форвардом ЦСКА Никитой Курбановым.

— Приятно, что меня ассоциируют с Леброном, — заявил Беленицкий.

Напомним, что казанский УНИКС второй раз одержал победу над краснодарским «Локомотивом» на домашнем паркете в серии за бронзу в Единой лиге ВТБ. Финальные сирены прозвучали со счетом 88:86 (19:21, 28:23, 23:15, 18:27).

Матвей Гавриков

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