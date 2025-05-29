Михаил Беленицкий: «Приятно, что меня ассоциируют с Леброном»
Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий прокомментировал домашние победы над «Локомотивом-Кубанью» и отреагировал на сравнение со звездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом и форвардом ЦСКА Никитой Курбановым.
— Приятно, что меня ассоциируют с Леброном, — заявил Беленицкий.
Напомним, что казанский УНИКС второй раз одержал победу над краснодарским «Локомотивом» на домашнем паркете в серии за бронзу в Единой лиге ВТБ. Финальные сирены прозвучали со счетом 88:86 (19:21, 28:23, 23:15, 18:27).
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