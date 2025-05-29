Казанский жировой комбинат выплатит почти 3 млн рублей за загрязнение почвы сточными водами

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Волжско-Камского управления Росприроднадзора к АО «Казанский жировой комбинат» о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде. Решение суда обязывает предприятие выплатить 2,9 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Волжско-Камского МУ РПН.

Иск был подан в связи с инцидентом, произошедшим в ноябре 2023 года. В ходе выездной проверки инспекторы Росприроднадзора обнаружили утечку сточных вод из трубопровода, принадлежащего АО «Казанский жировой комбинат». В результате произошел сброс неочищенных стоков в почву, что привело к ее загрязнению.

Экспертиза, проведенная специалистами, установила факт нанесения экологического ущерба. Сумма ущерба, подлежащая возмещению, составила 2,9 млн рублей.

— Комбинату было предложено добровольно компенсировать ущерб, однако предприятие этого не сделало, после чего надзорное ведомство обратилось в суд, — говорится в сообщении.

По итогам 2024 года в России образовалось 8,5 млрд тонн отходов производства и потребления, что на 9% меньше, чем в 2023 году. Это самый низкий уровень с 2022 года.



Рената Валеева