Татарстан значительно сократил объем отходов производства и потребления

. Фото: Максим Платонов

По итогам 2024 года в России образовалось 8,5 млрд тонн отходов производства и потребления, что на 9% меньше, чем в 2023 году. Это самый низкий уровень с 2022 года. Об этом сообщили в telegram-канале руководителя Росприроднадзора.

Татарстан стал одним из регионов, где удалось добиться значительного снижения отходов — на 61%. Это подтверждает общую тенденцию в стране, где 47 регионов, включая Кемеровскую область, также уменьшили объемы отходов.

Наибольшее снижение зафиксировано в Амурской области, где отходов стало на 87% меньше. В Кемеровской области снижение составило 769 млн тонн — это самое большое сокращение в абсолютных цифрах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако есть и регионы, где ситуация ухудшилась. Забайкальский край увеличил объем отходов на 141 млн тонн, а Тверская область показала рост на 382%.

Кемеровская область остается лидером по образованию отходов — здесь образуется 3,3 млрд тонн, что составляет 39% от общего объема в стране. Наименьшие объемы отходов зафиксированы в Калмыкии — всего 29 тыс. тонн.

Анастасия Фартыгина