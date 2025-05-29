Российская армия освободила три населенных пункта
Вооруженные силы России освободили Строевку в Харьковской области, Гнатовку, Шевченко Первое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Строевка Харьковской области, — сказано в сообщении.
Освобождение Гнатовки стало возможным благодаря действиям подразделений группировки войск «Южной», а Шевченко Первое — «Центр».
Накануне Вооруженные силы России освободили Константиновку в Сумской области и Зеленое Поле в ДНР.
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