Ушел из жизни оператор телекомпании «Эфир» Владимир Ладушкин

На 71-м году жизни скончался оператор телекомпании «Эфир» Владимир Ладушкин. Об этом сообщили представители телеканала в своих социальных сетях.

Ладушкин отдал много лет работе на телекомпании, за что был удостоен многочисленных благодарностей от зрителей, администрации Казани и правительства Татарстана.

— Те, кто начинал свою карьеру вместе с Владимиром Ладушкиным, сейчас работают на телеканалах и киностудиях в Москве и Санкт-Петербурге, — говорится в сообщении телекомпании.

Церемония прощания с Владимиром Ладушкиным состоится 30 мая в 13.30 по адресу: Сибирский тракт, 31а. Похоронят оператора на кладбище поселка Киндери.



Рената Валеева