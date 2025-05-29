На Земле разразилась сильная магнитная буря: пик пришелся на утро 29 мая

Фото: Динар Фатыхов

Сильная магнитная буря обрушилась на Землю, достигнув пика в период с 3 до 6 часов утра по московскому времени. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

— На Земле с утра зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Пик колебаний магнитного поля пришелся на интервал времени между 3 и 6 часами по Москве, — заявил Богачев.

Буря произошла на фоне повышенной геомагнитной активности, о которой ученые предупреждали накануне в связи с образованием крупных корональных дыр в атмосфере Солнца.

По словам Богачева, Земля останется в области космического пространства с повышенной скоростью солнечного ветра до конца текущей недели.

— Весь этот период риски бурь и геомагнитных возмущений будут повышены. По состоянию на 7-8 утра обстановка стабилизировалась до уровня слабых возмущений, но в течение дня возможны повторные всплески, — добавил он.

Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Вспышки класса М считаются сильными и могут вызывать радиопомехи на Земле, а также геомагнитные бури.

Рената Валеева