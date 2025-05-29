Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападений на детей в Казани

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому возбудить уголовное дело в связи с появившейся в СМИ информацией о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в Казани. Об этом написала пресс-служба.

По данным СМИ, в одном из дворов жилого дома в Казани неадекватный мужчина совершил нападение на детей, используя перцовый баллончик. В публикациях также сообщается о его причастности к ранее совершенным избиениям жильцов этого многоквартирного дома.

В настоящее время следственными органами СКР проводится проверка по данному факту.

Рената Валеева