Новости общества

14:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Зеленодольске сменился руководитель следственного отдела СКР

14:29, 28.05.2025

В Зеленодольском районе назначен новый руководитель следственного отдела Следкома России. Им стал Ильдар Пирджанов, ранее возглавлявший менделеевский межрайонный следственный отдел. Об этом сегодня сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале.

  • Пирджанов сменил на этом посту Рунара Шамсутдинова, который переведен на должность начальника следственного отдела по Кировскому району Казани.
взято из телеграм-канала мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева

До назначения в Зеленодольск Пирджанов руководил менделеевским межрайонным следственным отделом. Ранее он занимал должность замруководителя следственного отдела СКР по Советскому району Казани.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также