В Зеленодольске сменился руководитель следственного отдела СКР

В Зеленодольском районе назначен новый руководитель следственного отдела Следкома России. Им стал Ильдар Пирджанов, ранее возглавлявший менделеевский межрайонный следственный отдел. Об этом сегодня сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале.

Пирджанов сменил на этом посту Рунара Шамсутдинова, который переведен на должность начальника следственного отдела по Кировскому району Казани.

До назначения в Зеленодольск Пирджанов руководил менделеевским межрайонным следственным отделом. Ранее он занимал должность замруководителя следственного отдела СКР по Советскому району Казани.



Рената Валеева