В Госдуме предложили обязать застройщиков планировать пункты полиции в новых ЖК

Фото: Динар Фатыхов

Госдума рассматривает возможность законодательного закрепления требования об обязательном планировании помещений для участковых пунктов полиции (УПП) на стадии проектирования новых жилых комплексов. Об этом сообщил вице-спикер Думы Петр Толстой в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что выделение небольшого помещения под УПП не должно стать серьезным бременем для застройщиков.

— Участковый пункт полиции — это всего 20—30 квадратов площади. Уверен, в любом новом ЖК такую площадь можно найти, если хотя бы секунду подумать не только о коммерческой выгоде, но и о безопасности тех, кто платит квартплату, чем по сути содержит управляющую компанию, — написал вице-спикер.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Он также отметил, что в настоящее время ведется активная работа над законодательным оформлением данной инициативы.

— Пока же прорабатываем вопрос, чтобы обязать застройщиков планировать помещения пунктов охраны порядка еще на стадии проектирования новых ЖК, — заявил Толстой.

Госдума приняла закон, вводящий единую форму отчетности для управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК в сфере ЖКХ. С 1 сентября 2025 года они будут обязаны предоставлять жильцам подробные отчеты о расходах на содержание дома по форме, утвержденной Минстроем.



Рената Валеева