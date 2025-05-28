Студент КАИ лишился миллиона рублей, поверив «сотрудникам» ФСБ

Фото: Михаил Захаров

В Казани студент Казанского авиационного института (КАИ) стал жертвой мошенников, лишившись 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

По информации полиции, злоумышленники звонили потерпевшему с нескольких телефонных номеров, представляясь сотрудниками ФСБ. Они убедили студента в том, что от его имени готовится несанкционированный перевод денежных средств на нужды ВСУ. Для предотвращения якобы несанкционированной транзакции мошенники потребовали от молодого человека строго следовать их инструкциям.

Под психологическим давлением студент поддался уловкам злоумышленников и передал накопления отца, хранившиеся дома, неизвестному мужчине во дворе своего дома. Осознание обмана пришло лишь спустя неделю.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

По предварительным данным, телефонные номера, с которых звонили преступники, зарегистрированы в Белгородской и Омской областях.

О том, на что мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева