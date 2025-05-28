Президент Лаоса выразил сожаление, что не приехал на празднование Дня Победы в Москве

Президент Лаоса Тхонглут Сисулит выразил «великое сожаление» в связи с тем, что не смог принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Москве. Об этом он сообщил в ходе встречи с Генпрокурором России Игорем Красновым, пишет РИА «Новости».

— Хочу воспользоваться возможностью, и послать свои извинения, что не смог присутствовать на этом важном мероприятии, — сказал президент Лаоса, используя при этом русскую фразу «великое сожаление». Он пояснил, что причиной невозможности приезда в Москву стал положительный результат теста на COVID-19.

Сисулит попросил Краснова передать свои извинения и наилучшие пожелания президенту Владимиру Путину.

Напомним, что в торжественном параде на Красной площади, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие парадные расчеты военнослужащих из дружественных иностранных государств, в том числе и из Лаоса.

Рената Валеева