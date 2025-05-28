В России резко сократилось число абортов

Количество прерываний беременности в России в 2024 году составило 338 367 случаев, что на 24 016 случаев меньше показателя 2023 года (362 383), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава России.

Тенденция к снижению сохраняется уже несколько лет подряд: в 2022 году количество прерываний беременности было на уровне около 395 тысяч случаев.

Эксперты связывают снижение числа прерываний беременности с улучшением профилактических мер и растущим вниманием к вопросам репродуктивного здоровья.

Отметим, власти Татарстана закрепили борьбу с абортами как одно из приоритетных направлений, рассчитывая, что в итоге от намерения прервать беременность будут отказываться не менее 40% женщин. Одновременно правительство региона передумало наращивать усилия в области «вспомогательных репродуктивных технологий», несмотря на то, что очередь на ЭКО в Татарстане превышает 2,5 тыс. человек.

Рената Валеева