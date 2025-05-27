На Оренбургском тракте в Казани произошло серьезное ДТП с участием пяти автомобилей

Фото: Максим Платонов

Сегодня в 17.34 на Оренбургском тракте, в районе остановки «СНТ «Ромашка», грузовой автомобиль МАЗ, предположительно, нарушив требования ПДД (ст. 10.1), не учел интенсивность движения и совершил столкновение с «Ладой Грантой».

По инерции МАЗ также задел автомобили «Танк», «Тойота» и «Киа Сельтос». В результате аварии «Лада Гранта» опрокинулась.

Три человека — водитель и два пассажира «Лады Гранты» — госпитализированы.

Движение в направлении аэропорта затруднено. ГИБДД рекомендует объезд через Фермское шоссе, Ново-Давликеевскую и дорогу через поселок Мирный. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и спасатели.

Матвей Гавриков