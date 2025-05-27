Началась реставрация здания конторы фабрики братьев Комаровых в Кукморе

Фото: Предоставлено пресс-службой Комитета по охране объектов культурного наследия РТ

Двухэтажное деревянное здание 1870 года, являющееся объектом культурного наследия, начали реставрировать. Фабрика, основанная братьями Комаровыми в конце XIX века, была крупнейшим в регионе валяльным цехом. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана.

В ходе работ укрепят фундамент, восстановят историческую кладку, заменят поврежденные элементы сруба и стропильной системы, а также возродят уникальный декор — резные элементы и тесовую обшивку.

После завершения реставрации здание станет музейным пространством.

Матвей Гавриков