В Казани начинает работу выставка «Дом полимеров»

Фото: предоставлено пресс-службой «СИБУР»

Новое образовательно-просветительское пространство, посвященное нефтегазохимии, «СИБУР. Дом полимеров» начнет свою работу в Казанском кремле 31 мая. Работа региональной выставки продлится до 29 июня.

Выставка «СИБУР. Дом полимеров» — это современное образовательное пространство, рассказывающее о значении полимеров в повседневной жизни, технологиях переработки сырья и передовых экологических подходах. Экспозиция включает несколько тематических зон: «Большая трансформация», «Мастера нефтехимии» и «Страна СИБУР», каждая из которых знакомит школьников с производственными процессами, профессиями в отрасли и вкладом компании в развитие городов.

Жители и гости Казани могут посетить выставку ежедневно, включая выходные дни, с 9.00 до 18.00, в пятницу с 11.00 до 20.00. Вход в «Дом полимеров» свободный. Записаться на организованные экскурсии можно по ссылке https://домполимеров.рф/.

Адрес: Казань, Территория Кремль, дом 1, корпус 38, Присутственные места, подъезд 2.