В аэропорту Йошкар-Олы завершено строительство нового терминала
Строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Йошкар-Олы полностью завершено, начался его ввод в эксплуатацию, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Марий Эл Юрия Зайцева.
Новый терминал заменит старый комплекс 1970 года, который морально и физически устарел.
Зайцев подчеркнул, что открытие модернизированной воздушной гавани повысит транспортную доступность региона, укрепит инвестиционный потенциал и создаст удобства для жителей. Также продолжается реконструкция взлетно-посадочной полосы, которая позволит принимать самолеты большей вместимости.
Аэропорт был закрыт на реконструкцию в 2023 году. Сейчас добраться в республику можно через Чебоксары или Казань.
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