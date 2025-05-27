Актер «Великолепного века» получил тюремный срок по делу о протестах в Стамбуле

Известный турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший роль султана Сулеймана в популярном сериале «Великолепный век», был приговорен к лишению свободы по делу, связанному с протестами в парке Гези в 2013 году. Об этом сообщило агентство Anadolu, пишет РИА «Новости».

Суд вынес решение о наказании в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы, однако с учетом примерного поведения Эргенча во время судебного процесса срок был сокращен до одного года и десяти с половиной месяцев.

Актер признан виновным в даче ложных показаний, однако сам Эргенч не признал свою вину.

Дело связано с массовыми протестами в парке Гези в центре Стамбула, которые начались в 2013 году из-за планов властей вырубить зеленую зону и построить на ее месте торгово-развлекательный комплекс. Протесты быстро переросли в масштабные акции против политики тогдашнего премьер-министра Тайипа Эрдогана и получили поддержку во многих регионах Турции, а также среди турецкой диаспоры в Европе. В ходе беспорядков погибло пять человек.

В обвинительном заключении отмечается, что следствие сочло показания Эргенча о контактах с обвиняемым, скрывающимся от правосудия, противоречивыми.

Рената Валеева