В России назвали самые популярные имена для детей в 2025 году

Фото: Роман Хасаев

В России в 2025 году самыми популярными именами для новорожденных стали София и Михаил, сообщили в РИА «Новости».

С начала года имя София получили 7177 девочек, что делает его лидером среди женских имен. На втором месте по популярности — имя Ева, которым назвали 6226 детей, а третью строчку занимает Анна с 5926 новорожденными. Далее следуют имена Мария (5326) и Варвара (5299).

Среди мальчиков самым распространенным именем стало Михаил — его дали 8330 новорожденным. На втором месте — Александр (7397 детей), а третье занял Артем (6588). Четвертое и пятое места занимают имена Матвей (5636) и Тимофей (5393) соответственно.

Ранее в Госдуме рассказали, какие льготы и выплаты полагаются семьям в 2025 году. В 2025 году родители могут рассчитывать на налоговый вычет в размере 2,8 тыс. рублей за второго ребенка и 6 тыс. рублей за третьего и каждого последующего.

Рената Валеева