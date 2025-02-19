Минздрав предложил проверять репродуктивное здоровье с 13 лет

Фото: Динар Фатыхов

Минздрав России предложил снизить возраст профилактических осмотров акушера-гинеколога и уролога-андролога до 13 лет. В настоящее время такие осмотры проводятся с 14 лет. Об этом сообщили в Коммерсанте.

Замминистра здравоохранения Евгения Котова объяснила, что у детей период созревания начинается раньше, и это требует пересмотра сроков медосмотров.

Изменение порядка осмотров было поручено президентом Владимиром Путиным. Эксперт в области репродуктивного здоровья, акушер-гинеколог Виктория Шустова, поддержала инициативу Минздрава, но подчеркнула важность соблюдения баланса между необходимостью медицинских исследований и правом подростков на личное пространство.

Проект приказа о снижении возраста осмотра уже опубликовали, и Минздрав продолжает работу над этой инициативой.

Ранее Минпросвещения России выступило с инициативой о возвращении школьных дискотек, подчеркивая их важность для формирования романтических отношений среди молодежи.

