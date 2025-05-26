«Цифровая память» на фасаде Казанского цирка: медиапроект Яндекс 360 оживил самые яркие моменты прошлого

Фото: пресс-служба Яндекс 360

С 23 по 25 мая фасад Казанского цирка стал полотном для масштабной инсталляции «Цифровая память», созданной «Яндекс 360» и мультимедиа-студией formate в рамках фестиваля НУР. За три вечера инсталляцию увидели более 126 тысяч человек.

Футуристичное здание без опорных колонн буквально превратилось в «Яндекс Диск» — облачное пространство, где цифровая память обрела живую форму. Архивные образы, чертежи и документы ожили в визуальных проекциях и звуке, а сам цирк стал метафорой современного хранилища — пространства, где эмоции, образы и история становятся доступными каждому. Это не просто проекции на фасаде, это — цифровое переживание, которое можно было прожить самому: пройтись по визуализированным аллеям воспоминаний и услышать эхо забытых мгновений.

Цирк в форме перевернутого конуса — смелый архитектурный эксперимент 60-х годов — вновь оказался в центре внимания. Здание без опорных колонн, проект которого когда-то тестировали на единственной в стране ЭВМ, стало основой цифровой истории об инженерной дерзости и поиске новых форм.

Для подготовки инсталляции «Цифровая память» команда изучила и оцифровала множество чертежей, редких фотографий, хроник и документов из фондов «Галеев-Прометей». Но проект вышел за рамки сбора архивных данных — он стал пространством, где память обрела форму, а эмоции — визуальное воплощение.

пресс-служба Яндекс 360

«Казанский цирк — это не просто здание, это символ. Нам важно было не только сохранить его историю, но и заново рассказать ее — средствами, которые остаются вне времени: яркими визуальными образами и завораживающим музыкальным сопровождением», — отмечают в команде «Яндекс 360».

Визуальную инсталляцию на фасаде цирка можно было наблюдать три вечера. Место, где десятилетия назад впервые в мире включили метеозависимую подсветку, снова стало точкой притяжения — на этот раз уже для новой городской публики. Все материалы проекта открыты для просмотра на сайте проекта «Цифровая память».

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