В России могут вырасти штрафы за неисполнение обязательств по воспитанию детей

Фото: Динар Фатыхов

Правительство планирует увеличить штрафы для родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, сообщает «Интерфакс». Мера направлена на усиление противодействия совершению несовершеннолетними противоправных деяний, включая экстремизм.

Действующий размер штрафа за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ) будет увеличен. Сейчас статья предусматривает предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей, который не пересматривался с момента вступления в силу КоАП.

Предлагаемые поправки увеличат размер штрафа до 500—2000 рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поправки планируется внести ко второму чтению законопроекта, который предусматривает ужесточение административной ответственности за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда или публичное демонстрирование которых запрещены федеральным законом.

Этот же законопроект предусматривает расширение санкций за пропаганду запрещенной символики, добавляя наказание в виде обязательных работ на срок до 100 часов с конфискацией предмета административного правонарушения.

Госдума приняла закон, который вводит штрафы до 500 тыс. рублей за продажу энергетических и тонизирующих напитков детям.

Рената Валеева