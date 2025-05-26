Россия подписала с Камбоджей Меморандум о взаимопонимании
Генпрокурор России Игорь Краснов и заместитель премьер-министра, министр юстиции Королевства Камбоджа Кыет Рит подписали сегодня Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере юстиции. Об этом сообщили на официальном сайте Генпрокуратуры.
— Сотрудничество Российской Федерации и Королевства Камбоджа продолжает расширяться по различным направлениям, включая политическую, экономическую, военную, культурную составляющие. На подъеме находятся двусторонние контакты и в сфере юстиции, — подчеркнул Краснов.
По словам генпрокурора, Меморандум открывает «новые горизонты сотрудничества», и российская сторона готова расширять взаимодействие по любым вопросам, представляющим взаимный интерес, и абсолютно открыта к диалогу.
Согласно тексту документа, Россия и Камбоджа обязуются стремиться к достижению практических результатов в области борьбы с преступностью, а также защиты прав и свобод человека. Подробности о конкретных направлениях сотрудничества, которые будут реализованы в рамках Меморандума, не сообщаются.
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