Россия подписала с Камбоджей Меморандум о взаимопонимании

Фото: Динар Фатыхов

Генпрокурор России Игорь Краснов и заместитель премьер-министра, министр юстиции Королевства Камбоджа Кыет Рит подписали сегодня Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере юстиции. Об этом сообщили на официальном сайте Генпрокуратуры.

— Сотрудничество Российской Федерации и Королевства Камбоджа продолжает расширяться по различным направлениям, включая политическую, экономическую, военную, культурную составляющие. На подъеме находятся двусторонние контакты и в сфере юстиции, — подчеркнул Краснов.

По словам генпрокурора, Меморандум открывает «новые горизонты сотрудничества», и российская сторона готова расширять взаимодействие по любым вопросам, представляющим взаимный интерес, и абсолютно открыта к диалогу.

Согласно тексту документа, Россия и Камбоджа обязуются стремиться к достижению практических результатов в области борьбы с преступностью, а также защиты прав и свобод человека. Подробности о конкретных направлениях сотрудничества, которые будут реализованы в рамках Меморандума, не сообщаются.

Генеральная прокуратура начала активно применять механизмы выявления незаконного имущества чиновников, хранящегося в криптовалюте.

Рената Валеева