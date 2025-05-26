В Казани родители задержали юношу с ножом, пытавшегося проникнуть в детский сад

Фото: Динар Фатыхов

В Казани предотвращена потенциальная трагедия: родители, находившиеся рядом с детским садом, задержали молодого человека, пытавшегося проникнуть на территорию учреждения с ножом. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

— В отдел полиции «Гагаринский» УМВД России по Казани поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытается пройти на территорию детского сада, в руках у него нож, — заявили в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции обнаружили, что злоумышленник уже задержан родителями, находившимися поблизости. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным МВД, задержанным оказался местный житель 2007 года рождения. Он был доставлен в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Рената Валеева