В этом году свой бизнес чаще всего регистрируют жители Чувашии, Марий Эл и Татарстана

Кредитный портфель малого бизнеса по итогам 4 месяцев 2025 года составил 170 млрд рублей

В 2024 году число предпринимателей, которые зарегистрировали бизнес и открыли расчетные счета в Волго-Вятском банке Сбербанка, превысило 70 тысяч. С начала года таких уже 25 тысяч.

— Поздравляю всех предпринимателей с профессиональным праздником! Вы — настоящие двигатели прогресса, создающие новые возможности и рабочие места, вдохновляющие на достижения и успех, — заявил Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка.

Наибольший рост по новым регистрациям в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в Чувашской Республике (+18%), Республике Марий Эл (+14%) и Республике Татарстан (+10%).

Кредитный портфель малого бизнеса по итогам 4 месяцев 2025 года составил 170 млрд рублей. Среди отраслей, предприниматели которых кредитовались активнее всего, сфера торговли (30 млрд рублей), транспорта (24 млрд рублей) и услуг (19 млрд рублей).