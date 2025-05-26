В Татарстане организацию оштрафовали на 150 тыс. рублей за нарушения при добыче песка

Фото: Рената Валеева

В Татарстане организация была оштрафована на 150 тысяч рублей за нарушение лицензионных условий при добыче песка. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Камская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в акватории реки Камы и выявила, что судовладелец не передавал навигационные данные о местоположении плавкрана в систему ГЛОНАСС, а также нарушал лицензионные условия пользования недрами.

По данным ведомства, такие нарушения могли негативно повлиять на безопасность судоходства, так как изменение рельефа дна реки создавало риск аварийных ситуаций, включая посадку судов на мель.

На основании материалов проверки Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана привлекло организацию к административной ответственности по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ. Штраф составил 150 тысяч рублей.

Отмечается, что выявленные нарушения уже устранены.

Рената Валеева