В ДУМ Татарстана рассказали, о чем будут молиться жители республики в Мекке и Медине

Фото: Максим Платонов

В воскресенье татарстанские мусульмане отправятся в паломничество в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж — один из главных религиозных обрядов в исламе. Об этом «Реальному времени» сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстан.

В святых для мусульман городах Мекке и Медине они будут молиться за благополучие мусульманской уммы, России и Татарстана. Особое внимание в молитвах будет уделено просьбам о защите Родины от бед и врагов, сохранении мира, процветания и согласия между народами.

— Всегда татарстанские мусульмане упоминают в своих молитвах солдат, защищающих интересы России на территории СВО, просят у Аллаха защиты для них и победы в борьбе с врагом. Кроме того, хаджии обязательно совершают ду’а за притесненных братьев в Палестине, — отметили в ДУМ РТ.

Пресс-служба раиса Республики Татарстан

Хадж — паломничество в Мекку, которое является одним из пяти столпов ислама и обязательным для каждого мусульманина, если у него есть такая возможность. В 2025 году хадж пройдет с 4 по 9 июня.

Рената Валеева