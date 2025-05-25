Ученые заметили над Солнцем объект размером больше Земли

Ученые заметили над Солнцем загадочный оптический объект, который превосходит Землю по размеру в 10 раз. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

— Красивый и отчасти загадочный снимок поступил вчера с одного из телескопов LASCO. На изображении как будто бы отчетливо видна «птица» или «летательный аппарат» с тянущимся за ним «пламенным следом, — говорится в сообщении лаборатории.

Снимок был получен вчера в 10.00 мск.

В лаборатории подчеркнули, что снимок подобного плана, где запечатлены некие структуры с плазменным следом, очень редкий.

Елизавета Пуншева