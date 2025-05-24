Кафе «Кофейня» в Менделеевске закрыли на 30 дней из-за санитарных нарушений

. Фото: Татьяна Демина

Кафе «Кофейня», расположенное по адресу улица Тукая, 2, временно приостановило свою деятельность на 30 дней в связи с выявленными санитарными нарушениями. Проверка была инициирована после того, как владелец не уведомил соответствующие службы о начале предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Татарстану.

В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения. Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние производственного помещения признано неудовлетворительным.

Кроме того, посуду и сырые пищевые продукты мыли в одной ванне, что является нарушением санитарных норм. Работники кафе также не соблюдали поточность технологического процесса при приготовлении блюд. Более того, в заведении трудились сотрудники без медицинских осмотров, аттестации и должного гигиенического обучения.

Александр Ильин / realnoevremya.ru

В результате проверки кафе было опечатано. В отношении владельца составлены протоколы о временном запрете деятельности и об административном правонарушении.

На этой неделе в лицее «Инноватика», расположенном в селе Усады, выявили нарушения санитарных требований.

Рената Валеева