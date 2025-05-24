Руководителя казанской фирмы признали виновным в нарушении требований безопасности

Девочка получила травму на неисправной спортивной площадке

. Фото: Михаил Захаров

Руководитель одной из фирм в Татарстане был признан виновным в выполнении работ и оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Об этом сообщили в СУ Следкома России по Татарстану.

Следствием и судом установлено, что директор компании заключил договор подряда на проведение профилактических осмотров и текущий ремонт придомовых территорий в Московском районе Казани. Однако, в нарушение условий договора, он не организовал обслуживание спортивного комплекса на улице Химиков.

В результате эксплуатации объекта в неисправном состоянии 27 апреля 2023 года на площадке произошел инцидент, в котором пострадала девочка, получившая травму, причинившую тяжкий вред ее здоровью.

Суд вынес приговор, согласно которому директору фирмы назначено наказание в виде штрафа.

Рената Валеева